محادثات بين لافروف ونظيره الأردني اليوم اهم مواضيعها خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا

جهينة نيوز

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، محادثات في موسكو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

ومن المتوقع أن تكون الموضوعات الرئيسية في المحادثات، منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا التي أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، فضلا عن الأوضاع في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عشية الاجتماع، إن وزيري خارجية البلدين، سيناقشان القضايا الراهنة في الأجندتين الدولية والإقليمية مع "التركيز على التسوية السورية في إطار عمل مناطق خفض التصعيد هناك بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن، فضلا عن الأوضاع في الاتجاه الفلسطيني الإسرائيلي".

هذا وتأتي زيارة وزير الخارجية الأردني لموسكو على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة في المناطق السورية التي تحد إسرائيل والأردن.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية (الجنوبية الغربية) من سوريا، والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء، تلامس حدود إسرائيل والأردن، وهي جزء من منطقة خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في تموز/يوليو 2017، بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

يذكر أن منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا أقيمت العام الماضي باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن، وتشهد هذه المنطقة منذ عدة أيام تجددا للقتال بين الجيش السوري وحلفائه من جهة والمجموعات المسلحة من الجهة الأخرى.