إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بالسويد

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، عن إصابة عدة أشخاص نتيجة لإطلاق النار في مدينة أوريبرو السويدية، الواقعة على نحو 200 كيلومتر من العاصمة، ستوكهولم.

وقالت الشرطة للصحافة: "وفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب عدة أشخاص بجروح، نقلوا إلى المستشفى لكن طبيعة الإصابات غير واضحة".

ووفقا للشرطة، تم الإبلاغ عن حادثة أطلاق النار الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي. ووفقا لشهود عيان، أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن 3 أشخاص أصيبوا في الحادث.

وأكدت الشرطة السويدية في بيان "نقل 3 رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية. اثنان منهم يبلغان من العمر 20 عاما ولم يتم بعد تحديد هوية الشخص الثالث. اثنان منهم إصابتهم خطيرة والثالث أصيب بجروح طفيفة".

هذا ولم تحتجز الشرطة أي شخص حتى الآن وتحقق في الحادث.

سبوتنيك