سفير روسيا في أمريكا يكشف ما سيحدث في قمة بوتين وترامب!

جهينة نيوز

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن اجتماع القمة المرتقب عقده بين الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هلسنكي، من غير المرجح أن يحل جميع المشاكل في العلاقات بين البلدين، لكنه سيوضح مسار تطبيعها.

وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة "آر تي" بمناسبة لقاء القمة المزمع عقدها بين بوتين وترامب: "هذا اجتماع مهم جدا بين الزعيمين. الجميع ينتظر هذا الحدث بفارغ الصبر. علاقاتنا مع الولايات المتحدة ليست في أفضل حال الآن. ومن الواضح تماما أن هذه القمة ستكون بمثابة فرصة جيدة لزعمائنا لمناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين".

وأضاف أنطونوف، "هذه فرصة "للجلوس معا، والنظر لبعضهم البعض وبدء الحديث"، مشيرا إلى أنه "من المستحيل التغلب على جميع العراقيل التي تعترض تفاعلنا. لكنها يمكن أن توضح مسار التقدم نحو هذا الهدف. التقدم في العلاقات الثنائية وفي الشؤون العالمية".

وفي سياق متصل، أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، عن أمله، في أن تنشئ روسيا والولايات المتحدة مجموعة للأمن السيبراني، عقب الاجتماع المزمع عقده بين بوتين و ترامب في هلنسكي.

يذكر أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية. وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

وساءت العلاقات الروسية-الأمريكية بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014. وكذالك تدهورت العلاقات بسبب الأزمة السورية والاتهامات المزعومة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "التدخل الروسي" مزعوم في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب في نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المستشار الخاص روبرت مولر.