كازاخستان: موعد لقاء أستانا حول سوريا لم يحدد بعد ونأمل إجراءه قبل نهاية العام

الأربعاء, 4 تموز 2018 الساعة 10:09 | سياسة, عالمي

كازاخستان: موعد لقاء أستانا حول سوريا لم يحدد بعد ونأمل إجراءه قبل نهاية العام

جهينة نيوز

أعلن الناطق باسم خارجية كازاخستان ايبيك ساميدياروف، اليوم الأربعاء، أن الموعد القادم للقاء أستانا حول سوريا لم يحدد بعد.

وقال الناطق: "لا يوجد موعد محدد، نأمل أن تكون هناك مفاوضات بحلول نهاية العام حول سوريا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أعلن في 29 يونيو/حزيران، أن لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في سوتشي الروسية يومي 30 و31 يوليو/تموز الجاري.

وقال فيرشينين للصحفيين: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من يوليو حزيران هذا متفق عليه بالفعل".

وأضاف فيرشينين: "سيعقد اللقاء بتلك الصيغة، التي عملنا بها منذ البداية، ستكون الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون وستكون الأطراف السورية".


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