تجهيز قوالب لجسور الفرات التي دمرها عدوان "التحالف الدولي"

جهينة نيوز

كشف وزير الإسكان والأشغال العامة حسين عرنوس أنه تم تجهيز قوالب جسور الفرات في المنطقة الشرقية التي دمرها عدوان ما يسمى التحالف الدولي، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة إعادتها بالوقت والظروف المناسبة.

وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد عرنوس أن تجهيز هذه القوالب يدل على الإمكانيات الكبيرة لدى الدولة وخصوصا أنه كان هناك شكوك حول قدرتها على إعادة بناء مثل هذه القوالب وإعادة الجسور كما كانت سابقاً.

وفيما يتعلق بموضوع المخططات التنظيمية أشار عرنوس إلى أنه تم إنجاز مخططات في حلب وقسم كبير في حمص وداريا، مؤكداً أنه يتم العمل على المخططات التنظيمية اليوم في محيط الغوطة الشرقية بريف بدمشق وجوبر ودير الزور.

وأضاف عرنوس: “سيتم العمل على المخططات التنظيمية في كل المناطق المحررة”، كاشفاً أنه تم تأهيل 43 شركة تطوير عقاري وأن أول شركتين دخلتا إلى حماة وهذه بشارة خير للمحافظات الأخرى.

وأشار عرنوس إلى أن هناك خطوات لتطوير قطاع التعاون السكني ليكون له دور في إعادة الإعمار، معلناً عن قرار يتضمن دخول هذا القطاع على المناطق العشوائية والمهدمة.

من جهتهم أثار العديد من النواب أزمة السكن التي يعانيها الكثير من المواطنين فأكدوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن وأنه ليس بمقدوره تأمين هذا المسكن الذي أصبح هماً له وضرورة باعتبار أن أسواق العقارات حالياً لا تتماشى مع معيشة ودخل المواطن.