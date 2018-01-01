أبراج يوم الأثنين 2018/4/7 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/4: محدث لبق يحب القرارات المدروسة، حريص تجاه افراد عائلته، رقيق حساس يسعى للكمال شخصية متعددة الوجوه، قنوع وعقلاني من الدرجة الاولى، حركة مال ورغبة باستثمارات، احداث شيقة مشروع سفر وتنقل، احتمال ارتباط وسفر اذا كان الوضع يسمح، تحسين مهارات، نقطة تحول قفزة نوعية، انهاء امر قانوني للبعض، الفترة القادمة تبشر بالخير، تغيير اقامة او حظ يخص الارتباط.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم اشباح القلق، لا تأخذ قرار متسرع فقد تندم لان تخمينك آني ووقتي، ربما تحتاج لسند قوي، تصاب بحيرة جراء عدم القدرة على الالتزان بالاولويات، لا تستسلم للاحباط، تاخذ نفس طويل.

الثور: حضورك مرغوب فيه دعوات عديدة والبعض متها غير منتظر وتزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية تفوق توقع الاصدقاء، يطمئن الاصدقاء على حرصك ومحبتك، نشاط اجتماعي وتركيزك على الاصدقاء.

الجوزاء: ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية في العمل امام المعنيين عنك، كن حذر من بعض الاشهاص الحاقدين والذين يحاولون النيل من مكانتك العملية، حاول ان تتقبل النصيحة حتى تتخطى ازمة في عملك او على صعيد محيطك، تركيزك على الاعمال.

السرطان: تدافع عن أفكارك وتحاول جاهدا ان تثبت وجهة نظرك في امور تتعلق اما بالحياة الاجتماعية او بالعمل، تزداد رغبتك ان تقوم باسفار واتصالات بعيدة وتكون مرتاحا حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات الحركة، اي مقابلة ناجحة، تسجل وقفة جديدة مع النشاط والتجارة والربح اذا كان وضعك يسمح.

الاسد: قراراتك ناضجة وحكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بض المدخول وتساعد احد معارفك وتساعد باحداث تغييرات جذرية، تضطر لسداد ديون واستحقاقات مالية او فواتير وتقوم بادخال تحسين على امور مالية انتبه لصحتك ولا تعصب.

العذراء: تجد نفسك امام بعض المعاكسات التي تدفعك لتكون هجوميا وعصبيا، راجع نفسك وارم كل الاشغال وراء ظهرك، اقم حوار عميق مع الشركاء بهدف ازالة خلافات معينة حتى لا تبقى نار تحت رماد تهددك بالظهور من جديد، خذ واعط مع الطرف الاخر.

الميزان: ازدحام بجدول الاعمال، يوم واعد على صعيد مهني وتضطر للقيام به بسبب صعوبة تاجيله مما يسبب انعكاس سلبي وتشعر انك خاضع لتوقيت صارم مما يدفعك للتوتر وضيق الصدر، كثرة العمل تسرق منك لحظات مفيدة، باشر بنظام غذائي ونظم نهارك لا تصطدم باحد اليوم.

العقرب: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي ان ترغب بالاشياء حتى تجد الابواب مفتوحة،تتذوق طعم السعادة على صعيد اجتماعي ومالي، تلمس الاهتمام باللقاءات السرية والعلاقات مميزة مع الاولاد، حظ معنوي ومادي، بالعموم تتقرب من الاحبة حتى تجد الحظ.

القوس: منهمك ومتعب بمشاغل عائلية او عقارية أو شخصية، الأهم أن تميز الفرص حتى تتوصل لمكسب او اهتمام بمحيطك واذا صادفتك عواقب او مشكلة عائلية لا تتخذ قرارا يدخلك في دوامة الشك، سرعان ما تحسم الوضع شرط ان يكون الحل دون تطرف، كن قريبا من اهلك.

الجدي: نهارك جيد لتوظف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بمردود يضاهي جهدك، لا تلتزم بتي شيء اذا لم تعمل عليه دراسة جيدة، عزز موقعك خطوة بخطوة وتتطلع للبعيد حتى تصل اهدافك، يوم للتنقل والاخبار الجيدة، تصدق احاسيسك وتصدق قلبك، يوم جميل للحركة والتنقل.

الدلو: تركيزك على الامور المالية تشعر بحال من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، تنهال عليك عدد من الفواتير المستحقة، تحصل على مكسب او استرداد دين، المصاريف تقف بالمرصاد لا تفتح المجال للمغرضين ان يتصرفوا بسرية، تقلب المقاييس راسا على عقب وخاصة الكواكب في بيت متاعبك، المريخ يتراجع ببرجك كن حذر على نقودك.

الحوت: تزداد رغبتك بمتابعة الاعمال العالقة عندك وتشعر بحيوية اجتماعية تشعرك بالتآلف مع الاصدقاء وقدرة عالية حتى تخرج من الحيرة وتكون نقطة بداية جديدة، تشهد فترة جيدة كن بحجم المسؤولية لانك مسيطر على الوضع، طاقتك عالية