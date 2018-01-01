انكلترا تتغلب على كولومبيا بركلات الترجيح

جهينة نيوز

بلغ المنتخب الإنجليزي ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح 4-3، اثر انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 على ملعب "أوتكريتي أرينا"، في ختام الدور ثمن النهائي.

وأحرز هاري كاين هدف انجلترا في الدقيقة 57، وعادل ياري مينا النتيجة لكومبيا في الدقيقة 90+3.

ستلعب انجلترا في ربع النهائي أمام المنتخب السويدي الذي كان تغلّب على سويسرا 1-0 الثلاثاء أيضا.

وعاد مدرب انجلترا جاريث ساوثجيت للاعتماد على كامل تشكيلته الأساسية، بعدما اعتمد على مجموعة كبيرة من البدلاء في المباراة الأخيرة أمام بلجيكا، وشارك ديلي ألي أساسيا بعد شفائه من الإصابة، وجدّد ساوثجيت ثقته في رحيم سترلينج ليلعب في الخط الهجومي إلى جانب الهدّاف هاري كاين.

أمّا مدرب كولومبيا خوسيه بيكرمان، فأحرى تعديلين على تشكيلته التي خاضت المباراة الأخيرة أمام السنغال، فحلّ جيفرسون ليرما مكان المضاب خاميس رودريجيز، فيما جلس ماتيوس أوريبي على دكة الإحتياط لحساب ويلمار باريوس.

وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة محاصرا منافسه في ملعبه، لكنّه انتظر حتى الدقيقة 13 ليشكّل الخطورة الحقيقية من خلال تسديدة لسترلينج ارتدت من الدفاع دون أن تصل المرمى، وبعدها بـ3 دقائق، رفع كيران تريبير كرة على الناحية اليمنى، لحق بها كاين برأسه لكنّه سدّدها من وضع صعب فوق المرمى.

واستمرّت السيطرة الإنجليزية على المجربات دون أي تهديد بمعنى الكلمة، ونجا الكولومبي باريوس من البطاقة الحمراء بعد توجيهه ضربة بالرأس إلى وجه جوردان هندرسون لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، ونفّذ تريبير ركلة حرة بجانب القائم في الدقيقة 42.

وسدّد كاين كرة من 25 يارده مرّت بجانب المرمى في الوقت بدل الضائع، رد عليها الكولومبي خوان كونتيرو بكرة قوية في أحضان الحارس جوردان بيكفورد، واختتمت انجلترا الشوط الاول بفرصة خطيرة بعدما وصلت كرة داخل منطقة الجزاء إلى جيسي لينجارد الذي أطاح بها فوق المرمى.

م يختلف الأمر مع بداية الشوط الثاني وسط سيطرة انجليزية على المجريات، ورفع أشلي يونج كرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع كولومبيا دافينسون سانشيز برأسه إلى ركنية في الدقيقة 53، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تعرّض كاين للمسك من قبل كارلوس سانشيز، ونفّذ كاين الركلة بنفسه مفتتحا التسجيل في الدقيقة 57.

ودخل كارلوس باكا في هجوم كولومبيا بدلا من ليرما، وأهدت انجلترا فرصة تعزيز تقدّمها بعدما وصلت كرة عرضية على رأس ألي الذي محاولته كرته العارضة بقليل في الدقيقة 63، وطالب الإنجليز بركلة جزاء بعد سقوط لينجارد من وضع شبه انفراد، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ودخل إريك داير مكان ألي في تشكيلة انجلترا لتعزيز تواجد الإنجليز أمام منطقة جزائهم، وكاد كايل ووكر يتسبّب في تلقّي الإنجليز هدفا بعدما خسر الكرة برعونة لينطلق بها باكا ويمرر إلى خوان كوادرادو الذي سدد من وضع جيّد بعيدا عن المرمى بالدقيقة 81، ثم ذهبت محاولة من فالكاو فوق العارضة قبل أن يتبعها بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بين يدي بيكفورد، ودخل جايمي فاردي في تشكيلة انجلترا بدلا من سترلينج، لكن كولومبيا حقّقت التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر ياري مينا الذي ارتقى ركنية فوق الجميع ووضعها في الشباك رغم محاولة فاردي لإبعادها من خط المرمى.

ولم يحدث جديدا في الشوطين الإضافيين رغم محاولات قائد كولومبيا راداميل فالكاو الرأسية، كما انطلق البديل الإنجليزي داني روز من الناحية اليسرى وأرسل كرة لم تلق متابعا في الشوط الإضافي الثاني، كما ذهبت رأسية من داير فوق المرمى.

وفي ركلات الترجيح، أحرز لانجلترا كاين وراشفورد وتريبير وداير وأخفق هندرسون، فيما سجّل لكولومبيا فالكاو وكوادرادو ومورييل وأخفق أوريبي وباكا.