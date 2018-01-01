جهينة نيوز

رحب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، بالعودة لتدريب منتخب بلاده مجددا ودون أي مقابل مالي، في حالة إنهاء الاتحاد المحلي علاقته بخورخي سامباولي.

وفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، قال مارادونا "أنا جاهز لتدريب منتخب الأرجنتين بالمجان في حالة طلبهم إعادتي لتدريب الفريق مجددا".

وأضاف "أتمنى أن يمنحني الله القوة كي أعود إلى الميدان، فالسنوات والحياة مستمرة للجميع، فلكي أشاهد فريقي منتهيا من قبل فريق لا أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم أمر محزن".

وأوضح "هذا الأمر يجعلني أشعر بالسوء، لقد تم تدمير كل ما بنيناه بجهد كبير بسهولة بالغة".

وودعت الأرجنتين المونديال من ثمن النهائي بعد الهزيمة يوم السبت الماضي من فرنسا بثلاثة أهداف لأربعة.