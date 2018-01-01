بعد الفوز.. مدرب السويد: سنقاتل حتى الموت

الثلاثاء, 3 تموز 2018 الساعة 23:00 | رياضة, مونديال روسيا 2018

بعد الفوز.. مدرب السويد: سنقاتل حتى الموت

جهينة نيوز

قال يان أندرسون المدير الفني للسويد، إن فريقه سيقاتل حتى الموت للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات أندرسون بعد فوز منتخب بلاده على سويسرا بهدف نظيف في ثمن نهائي المونديال.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد أندرسون "لقد لعبنا كفريق طوال المباراة، اللاعبون قدموا أداء لا يصدق حقا، لكن لا يزال بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وأضاف "أنا سعيد للغاية، لقد كان أمرا رائعا حقا، سنمنح أنفسنا الفرصة لنرى ما يمكننا أن نفعل قبل أن نعود إلى الوطن، لقد قمنا بعمل رائع اليوم".

وأوضح أندرسون "نحن سنقاتل حتى الموت للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم، ولن نفرط فيها بأي شكل من الأشكال".

وينتظر المنتخب السويدي في ربع النهائي الفائز من لقاء إنجلترا مع كولومبيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.


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