الجيش اليمني: المنصات تحت الأرضية تمثل تحدياً جديداً لبناء بنية تحتية صاروخية عصية على الاستهداف

جهينة نيوز

قال ناطق الجيش العميد الركن شرف لقمان اليوم الثلاثاء، بأن القوة الصاروخية أزاحت عن المنصات تحت الأرضية وهذا إنجاز يمثل انطلاقاً وتحدياً جديداً لبناء بنية تحتية صاروخية عصية على الاستهداف

وأشار إلى أن "المنصات تحت الأرضية هي إحدى المفاجآت التي وعدت بها القوة الصاروخية شعبنا اليمني بالقيام بها"، مؤكداً بأن البنية التحتية الصاروخية ستشهد مراحل تطوير أكثر قوة وكفاءة في الفترة المقبلة.

وأضاف " القوة الصاروخية ماضية في تنفيذ مشروع الشهيد الرئيس الصماد في جعل هذا العام عاماً باليستياً، وستتبع خطوة الكشف عن المنصات تحت الأرضية خطوات أكبر وأكثر في هذا المجال".

وأختتم لقمان "تستحق القوة الصاروخية كل الشكر والتقدير على جهودها في مكافحة العدوان على شعبنا العزيز".

المصدر: الإعلام الحربي