أسهم أوروبا ترتفع بعد انفراجة في خلاف مع ميركل

جهينة نيوز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن سوى المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلافا بشأن الهجرة وخففوا قلق المستثمرين بعض الشيء، وإن كانت المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية ظلت قائمة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في الإغلاق، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.9%.

وكان النزاع بشأن الهجرة قد هدد بالإطاحة بائتلاف ميركل الهش. لكن في انفراجة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، تراجع وزير داخليتها عن تهديده بالاستقالة بعد مباحثات استمرت خمس ساعات.

وكانت أسواق الأسهم في حالة توتر قبيل الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية في السادس من تموز على واردات من الصين بقيمة 34 مليار دولار. وتعهدت الصين بالرد بالمثل برسوم على منتجات أمريكية.

وهبط سهم جلينكور المتخصصة في التعدين بأكثر من 8% بعد أن قالت الشركة إن وحدة تابعة تلقت استدعاء من وزارة العدل الأميركية.