السويد تطيح بسويسرا و تتأهل لربع نهائي المونديال

جهينة نيوز:

حقق منتخب السويد فوزًا صعبًا على حساب منتخب سويسرا، بهدف نظيف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

سجل إيميل فورسبرج، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة "66" من عمر اللقاء.

ليتأهل المنتخب السويدي إلى الدور ربع النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة كولومبيا وإنجلترا، التي ستقام مساء اليوم.

جاءت أولى فرص اللقاء في الدقيقة 7، بعدما راوغ ستيفين زوبير على حدود المنطقة، وسدد كرة وصلت سهلة إلى يد الحارس، ورد ماركوس بيرج سريعًا، بهجمة مرتدة بعد عدة تمريرات في عمق الدفاع السويسري، سددها مهاجم السويد بعيدًا عن المرمى.

وكاد السويد أن تسجيل هدف اللقاء الأول، في الدقيقة 8، بعد خطأ دفاعي فادح، لتصل الكرة إلى بيرج الذي سدد الكرة لتصطدم بمدافع سويسرا وتخرج بعيدًا عن المرمى.

واستمرت محاولات بيرج، وفي الدقيقة 29، كانت أخطر فرص النصف ساعة الأولى، بعد تسديدة بالقدم اليسرى، نجح سومر في إبعادها ببراعة عن مرماه.

الدقيقة 38، كانت أخطر فرص سويسرا في اللقاء، بعد عدة تمريرات بين زوبير ودزيمايلي، على حدود المنطقة، مرر زوبير الكرة إلى دزيمايلي، الذي سدد كرة قوية علت القائم.

ورد السويد سريعًا على كرة دزيمايلي، فمن ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، سدد فورسبرج، الكرة باتجاه المرمى، لتصطدم مدافعي سويسرا وتمر بجوار القائم.و

واصل لاعبي الفريقين، الفرص المهدرة، بعدما أضاع إيكدال، كرة الهدف الأول، بعد عرضية من لوستيج، فشل إيكدال في ترجمتها رغم وجوده وحيدًا أمام المرمى، بالدقيقة 41.

وتفنن لاعبو السويد في إضاعة الفرص، وفي الدقيقة 49، أهدر أولا تويفونين، فرصة هدف محقق، بعدما سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

الدقيقة 66، شهدت أولى أهداف المباراة، بعد تسديدة من إيميل فورسبرج، من على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم بقدم مانويل أكانجي، مدافع سويسرا، وتسكن الشباك.

وكاد إيكدال، أن يضيف الهدف الثاني، بعد تسديدة علت العارضة في الدقيقة 69.

المنتخب السويسري عقب هدف السويد الأول، حاول الوصول إلى مرمى أولسن، إلا أن الدفاع السويدي وقف حائلاً أمام الهجمات السويسرية، ليفشل لاعبوا سويسرا في الوصول إلى المرمى.

ومن تسديدة أكانجي بالدقيقة 79، كادت أن تسكن الشباك، بعد رأسية على يمين الحارس، أبعدها المدافع من مرماه ببراعة.

وأنقذ أولسن مرماه من هدف تعادل سويسري، في الدقيقة 91، بعد رأسية كادت أن تسكن الشباك السويدية في الثواني الأخيرة من المباراة، لتنتهي المباراة بفوز السويد (1-0) وتتأهل لربع نهائي المونديال.

الدقيقة 93، شهدت هجمة مرتدة سريعة للسويد، كاد مارتن أولسن أن يحرز الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى، ليحصل على ركلة جزاء، بعد عرقلة من لانج، مدافع سويسرا، والذي حصل على البطاقة الحمراء.

وتراجع حكم اللقاء وعاد ليحتسب ركلة حرة من خارج المنطقة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ويسددها تويفونين، وينجح سومر في إبعادها، لتنتهي المباراة بفوز السويد 1-0.