جهينة نيوز:

ترامب: المحادثات النووية مع كوريا الشمالية "تمضي بشكل جيد"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع كوريا الشمالية "تمضي بشكل جيد" فيما يسعى مسؤولون أميركيون للتوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ بشأن خطة لنزع السلاح النووي في أعقاب القمة الذي عقدت الشهر الماضي بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ووصف البيت الأبيض الاجتماعات الراهنة بأنها إيجابية لكنه لم يعلق على تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة أفادت بأن تقييم المخابرات الأميركية خلص إلى أن كوريا الشمالية توسع نطاق قدرات التسليح.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن كوريا الشمالية "لم تجر أي تجارب صاروخية أو نووية في ثمانية شهور".

وذكر البيت الأبيض أمس الاثنين أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.