روحاني: إيران ستحترم الاتفاق النووي ما دامت مصالحها محفوظة

الثلاثاء, 3 تموز 2018 الساعة 18:59 | سياسة, عالمي

روحاني: إيران ستحترم الاتفاق النووي ما دامت مصالحها محفوظة

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة في سويسرا أن بلاده ستظل تحترم اتفاقها النووي مع القوى العالمية ما دامت مصالحها محفوظة.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في أيار من الاتفاق المبرم في 2015 والذي وافقت فيه القوى العالمية على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.

وطلبت إيران من الدول الأوروبية تقديم حوافز اقتصادية جديدة تعوض أثر عودة العقوبات الأميركية.

وأضاف روحاني أن محاولات الولايات المتحدة للضغط على حلفائها للتوقف عن شراء صادرات النفط الإيرانية "مُبالغ فيها" ولا يمكن أبدا أن توضع موضع التنفيذ.


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