مضيفات الطيران أكثر عرضة دون غيرهن للإصابة بالسرطان!

جهينة نيوز:

ذكرت أحدث الدراسات العلمية الأمريكية التى أجراها باحثون في كلية الصحة العامة في جامعة هارفورد الأمريكية، أن مضيفات الطيران لديهن نسبة مرتفعة من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الغدة الدرقية والثدي والجلد، لارتباط ذلك بعدد ساعات العمل والسنوات التي يقضينها في هذه المهنة.

وشارك في هذه الدراسة حوالي 5366 ألف مضيفة، تلقى أكثر من 15% منهن علاجاً للسرطان، و3.4% أصبن بسرطان الثدي، في مقابل 2.3% أصبن بسرطان الرحم، و0.15% بسرطان المعدة، و0.67% بسرطان الغدة الدرقية، ويرجع ذلك إلى قلة ساعات النوم وساعات العمل غير المنتطمة سواء في العمل أو المنزل.