سوزان نجم الدين ترد على منتقديها بهذه الصورة!

جهينة نيوز:

ردت الفنانة سوازن نجم الدين على منتقديها، بعد الخطأ الذي وقعت فيه في برنامج «أصداء العالم»، وربطها للاعب البرتغال كريستيانو رونالدو بمنتخب البرازيل.

وحيث نشرت نجم الدين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وهي تتوسط كل من ميسي ورونالدو وترتدي قميص البرازيل، وعلّقت: « حبي للكرة اللاتينية هو ما جعلني أربط بين البرازيل وكريستيانو وميسي».

وكما أضافت: «كوني فنانة وماني صاحبة اختصاص في كرة القدم، خانني التعبير أثناء لقائي في برنامج «أصداء العالم».. وطبعاً متل العادة.. الصغار دايماً بيجربوا أن يسجلوا أهدافاً وهمية.. يلعبوا غيرها».