سعد مينة: موسم الدراما الحالي كان الأفضل!

جهينة نيوز:

رأى الفنان سعد مينة أنه بالرغم من الانتقادات التي طالت الدراما السورية، إلا أن الموسم الدرامي هذا العام كان مميزاً والأفضل عن العام السابق، خصوصاً بوجود كم كبير من الأعمال الجيدة.

وحيث أضاف مينة: «الدراما السورية محاربة حتى قبل الحرب، ففي مطلع التسعينيات انطلقت انطلاقة قوية واحتلت كل المحطات العربية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

فنشرنا فكرنا وقدمنا ثقافتنا وصورتنا الحقيقية وتفوقنا فيها، لكننا غرقنا في العسل بعدها، وبعض الناس استسهلت الموضوع وهناك طرف خارجي كان يراقب ويضخ الكثير من المال ليسيء إلينا».

يشار إلى أن مينة أطل خلال شهر رمضان الماضي في عملين، هما «وردة شامية» و«حريم الشاويش»، أضافة إلى مشاركته في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» للمخرج هشام شربتجي.