شهداء وجرحى بقصف "العدوان السعودي" لحفل زفاف في صعدة اليمنية

جهينة نيوز

سقطَ عددٌ من الشهداء والجرحى في غارةٍ نفذَها طيرانُ العدوانِ السعودي، مستهدفاً حفلَ زفافٍ في محافظةِ صعدة شماليَ اليمن.

وقالتْ مصادرُ محلية إنّ الغاراتِ استَهدفتْ الحفلَ في منطقةِ غافر، وأدتْ الى سقوطِ اكثر من 8 شهداء و 6 جرحى في حصيلة غير نهائية، وألحقتْ أضراراً مادية بالمنطقة المستهدفة في مديرية الظاهر بصعدة.

وفي منطقةِ النعاشوة بمديرية حيدان في محافظةِ صعدة استُشهِدتْ امرأةٌ وجُرح آخرون جراءَ غارةٍ استَهدفتْ منزلَهم.

كما استُشهد ثلاثةُ مدنيين، واُصيب اثنانِ آخران في غارةٍ على مديريةِ حيران بمحافظةِ حجة شماليَ اليمن.

روسيا اليوم