ما تعليق مارادونا على آداء منتخب البرازيل ونجمه نيمار؟

جهينة نيوز

تحدث أسطورة الكرة العالمية و الأرجنتينية دييغو مارادونا عن أداء المنتخب البرازيلي في كأس العالم الحالي، عقب فوزه على منتخب المكسيك بهدفين نظيفين في الدور النصف النهائي.

وأشاد مارادونا بأداء منتخب السيليساو وبمدربه تيتي، قائلا: "استمتعت لأنني رأيت اليوم فريقا برازيليا صلبا جدا في طريقه نحو اللقب.

ويروق لي تيتي، المكسيك حاولت تحقيق الفوز كما فعلت أمام ألمانيا، المكسيك قدمت كل شيء، لا يمكن طلب شيء آخر من المكسيك".

وأضاف: "ولكن، ماذا يحدث؟ لاعبو الوسط البرازيليون واللاعبون الأربعة في الدفاع هم وحوش، يلتحمون ويركضون ويمررون، الجميع يشارك في اللعب".

وحول أداء نجم المنتخب البرازيلي نيمار، قال مارادونا: "يجب أن نقول لنيمار: إما أن تجعلنا نبكي أو تجعلنا نضحك، وذلك لأنه عندما دهسه اللاعب المكسيكي كان هذا أمر يدعو للبكاء ولكن بعد رؤيته يركض بعدها فكان ذلك أمرا مضحكا، كيف يكون هذا الأمر؟ إما أن يحصل اللاعب المكسيكي على بطاقة صفراء أو هو محض ادعاء من قبل نيمار".

تصريحات مارادونا هذه جاءت في برنامج "من يد رقم 10" الذي تبثه إحدى القنوات التلفزيونية في فنزويلا، بحسب صحيفة "إس" الإسبانية.