ضبط أسلحة ثقيلة في ريف درعا والعثور على شبكة أنفاق للارهابيين بريف حمص

جهينة نيوز

ضبطت وحدات الجيش اليوم كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة داخل أوكار الإرهابيين خلال تمشيطها قرى وبلدات الغارية الغربية والصورة وعلما ومليحة العطش بريف درعا.

كما عثرت الجهات المختصة خلال عمليات التفتيش عن مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقتي السعن وحوش حجو بريف حمص الشمالي على شبكة أنفاق كان الإرهابيون يستخدمونها للتنقل بين أوكارهم في المنطقة والتسلل للاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المجاورة.

وتم العثور داخل النفق على عبوات ناسفة وألغام متنوعة وكميات من الذخيرة تركها الإرهابيون قبل إجبارهم على الاستسلام تحت ضغط عمليات الجيش والخروج باتجاه الشمال.