الكرملين لا يستبعد عقد لقاء انفرادي بين بوتين وترامب

جهينة نيوز

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يستبعد انعقاد لقاء انفرادي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي، في حال وجود اتفاق مبدئي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نحن لا نستبعد انعقاد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب وجها لوجه في حال تواجد اتفاق مبدئي".

وردا على سؤال حول اتفاق الكرملين مع هذه الصيغة، قال بيسكوف: "بالطبع نتفق، نحن نعلم أن الرئيس بوتين يشعر بالراحة في أي صيغة تشعر محاوره بالراحة".

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي يوم 16 تموز/ يوليو، لبحث آفاق تطور العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الراهنة.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما ينتظره الجانب الروسي من اللقاءات البرلمانية: "الأفضل توجيه السؤال إلى زملائي — مشرعينا والذين يعتبرون نظائرهم المباشرين، لكن أكرر مرة أخرى نحن راضون بأن هذه الزيارة قد تمت وأن اتصالات مكثفة تجري في موسكو، حيث أننا مؤمنون بأن العلاقات البرلمانية تعتبر أحد المكونات الأكثر أهمية في مجمل العلاقات الثنائية، والتي يتطلب حالها المزين من التحسن".

ويزور الوفد الأمريكي موسكو وسان بطرسبورغ، في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، بهدف إجراء لقاءات مع المسؤولين الروس.

ويلتقي الوفد، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وزير الخارجية الروسي بنواب مجلسي الاتحاد والدوما، وسيكون الاجتماع الأخير مغلقا بطلب من الوفد الأمريكي.