القضاء على 14 إرهابيا من "داعش" في كركوك شمال العراق

جهينة نيوز

قضت القوات الأمنية العراقية على خلية إرهابية مؤلفة من 14 إرهابيا من تنظيم “داعش” في كركوك شمال العراق.

وذكرت مصادر استخباراتية للسومرية نيوز اليوم أن “القوات الأمنية نفذت عملية استباقية في إحدى قرى محافظة كركوك تمكنت خلالها من القضاء على أكبر خلية لتنظيم (داعش) الإرهابي مكونة من 14 إرهابيا والعثور بحوزتهم على خرائط وخطط لشن عمليات إرهابية في المحافظة”.

وأوضحت المصادر أن من بين الإرهابيين القتلى مسؤول الخلية الإرهابية المدعو أبو أنس العراقي مشيرة إلى أن هذه الخلية الإرهابية متورطة بالعديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب الحواجز الوهمية في كركوك.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عملياتها العسكرية لملاحقة الإرهابيين وفلولهم بعد استعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية وإعلان تحريرها نهاية العام الماضي من تنظيم “داعش” الإرهابي.