استئناف الحوار بين روسيا وامريكا في موسكو

جهينة نيوز

بدأ لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور روسيا حاليا، في المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية الروسية وسط العاصمة موسكو.

ويجري وفد أمريكي برئاسة النائب الجمهوري ريتشارد شيلبي زيارة إلى مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 05 تموز/يوليو، للقاء برلمانيين روس.

ويلتقي الوفد، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وزير الخارجية الروسي، بنواب مجلسي الاتحاد والدوما.

وسيكون الاجتماع الأخير مغلقا بطلب من الوفد الأمريكي.

وتصادف زيارة وفد البرلمانيين الأمريكيين لروسيا في الفترة التي تستعد فيها موسكو وواشنطن لعقد أول لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وزار موسكو مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، في وقت سابق.