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بالفيديو: استلام جزء من الاسلحة الثقيلة والآليات العسكرية من مسلحي بصرى الشام في ريف درعا الشرقي
الثلاثاء, 3 تموز 2018 الساعة 12:52 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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