كوشنر: صفقة القرن ستتم قريبا والسعودية والإمارات تتعهدان.. بقلم: لطيف حسن

جهينة نيوز:

أفادت قناة "إن بي سي" أن "جاريد كوشنر" سيكشف في المستقبل القريب عن كيفية تنفيذ صفقة القرن.

وقد سافر في هذه الأثناء صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه إلى منطقة شرق الأوسط من أجل تنفيذ عملية السلام والمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية.

وفي مقابلة أجراها كوشنر مع صحيفة القدس، قال:" إنه على استعداد تام لتنفيذ صفقة القرن بوصفها خطة سلام للإسرائيليين والفلسطينين " وذكر أن هذه الصفقة سيتم تنفيذها في كل الأحوال وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو لم يوافق وأضاف خلال هذه المقابلة "أننا لقدعملنا على هذه الخطة على مدى عام، وأصبحنا الآن جاهزين من خلال التنسيق مع أقرب شركائنا العرب، السعودية والإمارات المتحدة العربية، لتنفيذها فإنهم يضمنون نجاحها.

"وتابع في حديث مقتضب" أن المملكة العربية السعودية والإمارات وحلفائهما الموثوقين كمصر والأردن والكويت والسودان، يتمتعون بنفوذ كبير في أوساط المسلمين والدول العربية وهذه تعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ الصفقة بنجاح.

أما عن دور الفصائل الفلسطينية ومحمود عباس قال "إن موافقة الفصائل الفلسطينية المتنافسة ومحمود عباس والفلسطينيين، لا تحظى لدينا بأهمية فى تحقيق أهدافنا وتنفيذ صفقة القرن فإنها خطة سلام لهم وللمنطقة بأكملها".

ويعتقد كوشنر أن الشعب الفلسطيني سيرحب بالخطة إذ من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.