كأس العالم 2018... جدول مباريات اليوم الثلاثاء

جهينة نيوز

يقام اليوم الثلاثاء 3 يوليو/تموز مباراتين ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم روسيا 2018، حيث تختتم لقاءات الدور ثمن النهائي.

ويلتقي المنتخب السويدي مع نظيره السويسري في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت دمشق، على "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ويلتقي المنتخب الكولومبي مع الإنكليزي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق على ملعب سبارتاك بالعاصمة موسكو.

وتأهلت 6 فرق حيث يلاقي منتخب أوروغواي نظيره الفرنسي وكذلك يواجه البرازيل نظيره بلجيكا، وأيضا تلاقي روسيا نظيرتها كرواتيا في مواجهات دور الـ 8 من مونديال 2018.