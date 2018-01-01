ترامب يهاجم ويتوعد منظمة التجارة العالمية

جهينة نيوز

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم امس الاثنين، بتحرك ضد منظمة التجارة العالمية بعد أن ذكرت تقارير أنه يريد الانسحاب من المنظمة المعنية بتنظيم التجارة العالمية.

واشتكى ترامب مرارا من أن الولايات المتحدة تلقى معاملة غير عادلة في التجارة العالمية وانتقد بشدة منظمة التجارة العالمية لسماحها بحدوث هذا.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض قائلا "منظمة التجارة العالمية عاملت الولايات المتحدة بشكل سيء للغاية وآمل أن يغيروا أساليبهم. لقد ظلوا يعاملوننا بشكل سيء جدا لسنوات كثيرة ولهذا السبب نحن في ضرر كبير مع منظمة التجارة العالمية".

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وسائل أعلام الأسبوع الماضي إن الرئيس يريد الانسحاب من المنظمة، لكن سرعان ما نفى وزير الخزانة ستيف منوتشين ذلك يوم الجمعة الماضي.

وكما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، أن ترامب، الذي جعل من محاربة قواعد التجارة غير العادلة ركيزة من ركائز برنامجه الرئاسي، أمر بصياغة تشريع ينص على الانسحاب من منظمة التجارة.

لكن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إن من "السابق لأوانه" أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وأبلغ روس شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أن "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية. أعتقد أن هناك حاجة حقا لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدي ذلك… لكنني أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".

وأوضح روس "لم نخف سرا وجهة نظرنا القائلة بأن هناك بعض الإصلاحات المطلوبة في منظمة التجارة العالمية".