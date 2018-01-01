310 مليون يورو وراتب غير مسبوق لضم البرازيلي "نيمار" الى ريال مدريد

الثلاثاء, 3 تموز 2018 الساعة 09:54 | رياضة, كرة القدم

310 مليون يورو وراتب غير مسبوق لضم البرازيلي

جهينة نيوز

فجر الإعلام الإسباني مفاجأة مدوية، تفيد برغبة ريال مدريد في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صفقة ستتجاوز صفقة انتقال اللاعب من برشلونة لباريس سان جيرمان بمراحل.

ووفقا لما نقلته صحيفة "AS" الإسبانية، تقدم ريال مدريد بعرض بلغت قيمته 310 مليون يورو، إلى سان جيرمان لضم نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي باريس سان جيرمان لم يقوموا بالرد إلى الآن على عرض النادي الملكي، وهو رد الفعل الذي يرى مسؤولو ريال مدريد أنه يمهد لاحتمالية الدخول في مفاوضات.

وزعمت الصحيفة أن عقد نيمار مع ريال مدريد سيكون لمدة سبعة مواسم، على أن يتقاضى 45 مليون يورو كراتب سنوي.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي، مقابل الشرط الجزائي الذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.


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