ميركل تتوصل لاتفاق مع وزير داخليتها بشأن أزمة المهاجرين

جهينة نيوز

قالت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر توصلا إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات.

واتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ووزير داخليتها هورست زيهوفر، إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء، وذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر حزبية الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018)، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.

بدوره أكد وزير الداخلية الألماني وزعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري التوصل إلى هذا الحل التوافقي. وقال زيهوفر للصحفيين، في ختام اجتماع أزمة مع ميركل امس الاثنين استغرق ساعات، "لقد اتفقنا". وأضاف أنه باق في منصبه.

وكان زيهوفر قد لوح يوم أمس بعد اجتماع ماراثوني لقيادة الحزب البافاري بالاستقالة من كل مناصبه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ميركل في خلافهما في ملف اللجوء والهجرة.