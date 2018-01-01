أبراج يوم الثلاثاء 2018/7/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/3: لا يعرف حل وسط وعناده كبير، عنده نظرة صحيحة للأمور، يعيش تنازع بين العقل والقلب لكن أهل لأن يتحمل مسؤولية، والصراحة والطيبة والعدالة هي صفاته أيضاً عنده فكر جميل وميول فنية، ماهر في فن الاغواء ويهرب أحياناً بدون سابق انذار، وتحيطه هالة الغموض وهذا عائد لقدرته على تغيير مظهره وأسلوب حياته بلمح البصر، يبتسم الحظ والفترة القادمة سنة امتخانية هامة لا تخلو من فرص معينة، وعليك أن تستفيد من تجارب وتحديات فيها حكمة ربما تحسم مسائل عالقة وقديمة لصالحك، فرصة داعمة للأحوال المادية قسم يأتي عن طريق شراكة أو شراكة زوجية، بمعنى أنها سنة ملونة ومختلفة وهي طاقة فعّالة لك لأنك سوف تعرف كيف تبهر الآخرين هذه السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: عليك أن تكون صبور احتمال وجود بعض المشاكل والعقبات وتجد نفسك أمام سلسلة متاعب وعراقيل تسبب لك التوتر والضغط وتمنعك من مواصلة سيرك بمعنى يوجد جو من عدم الرضا، إذاً لا تأخذ قرار متسرع ولا تنفعل أفضل من أن تدعي بأشياء سلبية لاتجاهك، انتبه لصحتك، عموماً اليوم يوجد تعب وتوتر وتأجيل عند الحمل.

الثور: اليوم جيد ومفاجئات كبيرة تسعدك واتصالاتك تزودك بأفكار برّاقة وتقدر أن تعبر عن رأيك بطلاقة بمعنى اليوم مناسبات ومسائل شخصية واحتمال دعوة أو احتفال أو تجمع مع احدى الصداقات وبإمكانك تستشير بعض أصدقاء بقضيتك وتطلب أمنية قد تتحقق وإعادة نظر ببعض القضايا التي كانت غائبة عنك بمعنى يوم تتعرف على صديق جديد يدعمك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم يوجد عمل عليك أن تركز أكثر شيء عليه ولا تهمل بعض الواجبات ولا تضيع وقتك خاصةً مع جهات قد لا تكون صادقة بالطموحاتك لذلك ابقى متحفظ أفضل من أن تندم على كلمات حادة وتتلفظ وخاصةً احتمال اليوم أحداً يوجه لك كلام ويحاول احباطك، إذاً أثبت جدارتك وحافظ على الصورة الجميلة وانتبه أن تتدخل مع الآخرين، بعض النميمة اليوم عند الجوزاء.

السرطان: من الصباح تشعر بنشاط وتقوم باتصالات لتحصل على موعد ونهارك يحمل نجاح في مساعيه بمعنى قد تتوصل لحل وتشعر بوضوح الرؤية، ربما لا يتجاوب الآخرون معك لذلك لا تتراجع عن أي قرار، اليوم جيد للاتصالات وللأوراق والقانون وأيضاً الزيارات كثيرة وأحاديث مهمة ونقاشات قد تحتاج لكل حيويتك، بمعنى اتصالاتك جيدة اليوم مولود السرطان.

الأسد: اليوم يظهر مهارة نادرة ببعض القضايا وخاصةً القضايا المالية المشتركة، احتمال أن يقوم بعمليات مع حكومات أو مع شركات وممكن أيضاً يوقع على عقود ويطلق أفكار مميزة ويسجل نجاح يبهر الجميع وأيضاً بإمكانك تنتبه على سلامتك ولا تستعجل أمر وخاصةً اليوم تدقق بالفواتير والمستحقات وانتبه على صحتك، احتمال اليوم زيارة مريض أو مرافقة مريض أو قصة صحية تظهر عندك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تتغير أحوالك ويعود انسجامك المعتاد في جميع الأجواء ويزداد تركيزك على قصة فيها شراكة تشغل بالك لكن بصورة عامة سنراك مجدد نفسك ومركز على الشراكة ويمكن أن يكون في شراكة عمل أو عاطفة لكن عليك أن تتعامل بحذر مع مسائل الشراكة لأنه يمكن أن يوجد تشارك أو مشروع جديد أو بعض التأجيل والعرقلة أو مخالفة قانونية تظهر تؤدي لشراكة لذلك كن حذر مولود العذراء.

الميزان: تركز على أمر عائلي أو منزلي، بإمكانك أن تجني سعادة مع أفراد عائلتك، بمعنى اليوم مناسب لتزيين المنزل للحالة الذهنية وللتركيز، يمكن أن يكون في عمل كثير ويمكن اليوم أن تضطر ان تتجاوب مع قرارات لا تحبها، ممكن أن تتهرب، ممكن أن يكون أكثر شيء لديك عمل بأكثر من مكان ممكن أن يكون تراكم أعمال وتنقلات واحتمال أن يكون في عقوبة عندك اليوم لذلك احذر مولود الميزان.

العقرب: يحمل لك نهارك تحالفات جيدة ومساعدات قيّمة ونصائح ممتازة، تعرف فرصة أو يمكن أن تتلقى معلومات مدهشة وتحول هزيمة لانتصار، بمعنى يوجد تنافس وتفاوض، يستطع نجمك، تجلب الحظ لك، تعيش لحظات بالتسلية والترفيه ويوجد خبر يخص أولاد أو اهتمام بأولاد أو أخبار عنهم مولود العقرب.

القوس: اليوم يوجد أمور تجني منها سعادة ضمن منزلك ممكن أمر شخصي أو ذهني، تركيز على المنزل، مسألة شخصية فيها تصليحات، بمعنى البقاء في المنزل وتحيط أمورك بالمقربين أفضل لأنه ممكن وجود حل لبعض المشاكل أو ممكن أن تلعب دور الموجه والراعي ولا تختلف من دون سبب لذلك ابقى واضح وكن صانع سلام لعائلتك مولود القوس.

الجدي: يجد نفسه باتصالات مهمة ووسط زحمة أو جمعة كبيرة وأيضاً يهتم بشأن يتعلق بأحد الأخوة بمعنى اليوم للحركة وللتنقل أو لسفرة قصيرة ويمكن أن تدور الأمور على صعيد شخصي ويمكن لقاء مهم ومميز، أجواء رومنسية جيدة، بمعنى نهار للحركة عند الجدي.

الدلو: من الصباح تخوض مجال جديد، تبحث في شؤون مالية يحمل لك تطور جديد، بمعنى تركز على قضايا مالية ومساعدة على التقاط بعض الفرص، تريد أن تلجأ للدبلوماسية وخاصةً في التعاظي مع بعض المتغيرات من مكافآت أو ربح عند الدلو اليوم.

الحوت: تسجل اليوم دخول مهم حتى تفتح أمامك الأبواب الكثيرة وهذا الشيء بسبب انتقال القمر لبرجك بمعنى أنك تشعر بالأمان وتفرض رأيك بأي مجال وتقوم بحسم بعض القضايا ويكون الحظ على موعد معك وتنهي بعض التطورات المربكة التي واجهتك وتسير في خط جديد وتخرج من الاحباط والتوتر وتحافظ على وحدة أفعالك بمعنى نهار أكثر ثقة لك مولود الحوت.