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بالفيديو.. جزء من الغنائم التي حصل عليها الجيش السوري خلال عمليات الجنوب
الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 23:13 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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