بلجيكا تقهر اليابان في الدقيقة الاخيرة وتصعد لربع النهائي

جهينة نيوز

تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعد الفوز على اليابان بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب روستوف أرينا.

أحرز هدفي اليابان جينكي هاراجوتشي وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 48 و52، فيما أحرز يان فيرتونجن ومروان فيلايني وناصر الشاذلي أهداف بلجيكا في الدقائق 69 و74 و94.

وتواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي، بعد فوز الاخير على المكسيك بهدفين نظيفين.

حاول لاعبو المنتخب البلجيكي افتتاح نتيجة اللقاء منذ الدقائق الأولى، لتسهيل المهمة بعض الشيء، ولكنهم واجهوا تنظيم دفاعي وضغط قوي من الساموراي الياباني.

وفي ظل التكتل الدفاعي أمام مرمى اليابان، بدأت بلجيكا في استغلال الأطراف بتقدم توماس مونيير وويانيك كاراسكو، وتمرير الكرات العرضية، والتي قوبلت بصرامة من الدفاع الياباني.

ظهرت بلجيكا في أولى الكرات الخطيرة على المرمى في الدقيقة 25 حيث ترجمت سيطرتها الكاملة على المباراة بتسديدة قوية من إيدين هازارد على حدود منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس كاواشيما.

واصل المنتخب صاحب التصنيف الثالث عالميا استحواذه على الكرة، لياتي الدور على إيدين هازارد الذي استغل مهارته في التوغل ثم مرر كرة لميرتينز، ليسددها الأخير بجوار القائم في كرة اخرى خطيرة.

وقبل نهاية الشوط الاول ارسل مونيير كرة عرضية متقنة للوكاكو الذي تعامل معها بغرابة شديدة لتخرج بعيدة وتضيع فرصة التقدم.

وأثناء تركيز لاعبي بلجيكا على احراز الهدف الأول مع انطلاق الشوط الثاني، أتت الصدمة من الجانب الىخر، حيث تمكن جينكي هاراجوتشي من تسجيل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاعي للخصم ويعلن تقدم اليابان في الدقيقة 48.

لم تمر سوى 4 دقائق على الهدف الأول، ليلحق تاكاشي إنوي الصدمة الثانية بمضاعفة النتيجة بعدما قام بتسديدة رائعة فشل كورتوا في التصدي لها.

أجرى المدرب روبيرتو تغيريين في الدقيقة 65، بدخول مروان فيلايني وناصر الشاذلي، بدلا من يانيك كاراسكو ودريس ميرتينز.

تسابق لاعبو المنتخب البلجيكي في اضاعة الفرص ما بين لوكاكو وهازارد الذي سدد كرة ظن الجميع بانها تخطت المرمى، ولكنها أبت العارضة أن تمنحه فرصة تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 69 استغل يان فيرتونجن تقدم الحارس كاواشيما عن مرماه ليرسل كرة رأسية ساقطة فشل في امساكها الحارس الياباني وتتقلص النتيجة إلى 2-1.

واصلت بلجيكا هجومها الشرس، حتى تمكن هازارد من رفع عرضية وجدت رأس فيلايني مجددا، ويمنح منتخب بلاده هدف التعادل.

أجرى أكيرا نيشينو مدرب اليابان تغيرين في الدقيقة 80 بدخول هوندا وياماجوتشي بدلا من تاكاشي وهاماجوتشي، لتنشيط النواحي الهجومية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع أحرز ناصر الشاذلي الهدف الثالث بهجمة مرتدة وينتهي اللقاء بفوز بلجيكا بنتيجة 3-2.