طهران تعرب عن استعدادها للتعاون مع كل الأطراف للكشف عن "مخطط زائف"

الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 21:08 | سياسة, عالمي

طهران تعرب عن استعدادها للتعاون مع كل الأطراف للكشف عن

جهينة نيوز

قالت إيران إنها مستعدة للعمل مع كل الأطراف المعنية للكشف عن "مخطط زائف" وشرير بعد أن قالت السلطات في بلجيكا إن دبلوماسيا إيرانيا اعتقل للاشتباه في تخطيطه لهجوم بقنبلة في فرنسا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: "في الوقت الذي نشرع فيه في زيارة رئاسية لأوروبا، تظهر عملية إيرانية مزعومة ويعتقل مدبروها".

وأضاف: "إيران تدين بشكل لا لبس فيه كل أشكال العنف والإرهاب في أي مكان، وعلى استعداد للعمل مع كل الأطراف المعنية للكشف عما هو مخطط زائف وشرير".

وغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني طهران اليوم إلى النمسا وسويسرا في زيارة رسمية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا