طهران تعرب عن استعدادها للتعاون مع كل الأطراف للكشف عن "مخطط زائف"

جهينة نيوز

قالت إيران إنها مستعدة للعمل مع كل الأطراف المعنية للكشف عن "مخطط زائف" وشرير بعد أن قالت السلطات في بلجيكا إن دبلوماسيا إيرانيا اعتقل للاشتباه في تخطيطه لهجوم بقنبلة في فرنسا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: "في الوقت الذي نشرع فيه في زيارة رئاسية لأوروبا، تظهر عملية إيرانية مزعومة ويعتقل مدبروها".

وأضاف: "إيران تدين بشكل لا لبس فيه كل أشكال العنف والإرهاب في أي مكان، وعلى استعداد للعمل مع كل الأطراف المعنية للكشف عما هو مخطط زائف وشرير".

وغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني طهران اليوم إلى النمسا وسويسرا في زيارة رسمية.