ترامب یدعو السعودية للاستيلاء على حصة ايران باسواق النفط

جهينة نيوز

هاجم الرئيس الأمیركي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) منبها إياها إلى ضرورة الكف عن "التلاعب" بأسواق النفط العالمية، كما زاد من الضغط على السعودية حليفة واشنطن لزيادة الإمدادات من أجل تعويض ما اسماه "انخفاض" الصادرات من إيران.

وكان ترامب قال على موقع "تويتر" يوم السبت أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وافق على زيادة إنتاج النفط.

وفي وقت لاحق، تراجع البيت الأبيض عن تصريحات الرئيس قائلا إن ملك السعودية قال إن بلاده يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا اقتضت الضرورة.

ويوم امس الأحد، جدد الرئيس الأميركي في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو" الذي تبثه قناة فوكس نيوز، دعوته للسعودية إلى زيادة الإنتاج لمستوى قياسي جديد، وحثها على ضرورة مساعدة الولايات المتحدة في خفض أسعار الوقود.

وقال ترامب "يجب ألا ننسى أن الجانب السلبي الوحيد في (الانسحاب من) اتفاق إيران هو أننا نخسر الكثير من النفط، وعليهم تعويض ذلك. من هو عدوهم الأكبر؟ إنها إيران. نعم. فكروا في الأمر. إيران هي عدوهم الأكبر، ومن ثم سيتعين عليهم القيام بذلك".

وأضاف "لدي علاقة جيدة جدا مع الملك (السعودي) وولي عهد السعودية والمحيطين بهما وسيتعين عليهم ضخ مزيد من النفط".

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن يؤدي فرض "عقوبات" أميركية على إيران إلى إخراج كميات كبيرة من النفط من الأسواق العالمية، بينما يرتفع الطلب العالمي على الخام.

وفي وقت سابق هذا العام، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية مما أغضب حلفاءه الأوروبيين.

وعلى قناة فوكس نيوز، ألقى ترامب باللوم على أوبك التي تضم السعودية بين أعضائها. ولدى سؤاله عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، قال ترامب "100 بالمئة. أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثيرا من تلك الدول".

وأضاف "أوبك تتلاعب، وسمحت كما تعلمون (بزيادة الإنتاج) بوتيرة أقل مما كنا نعتقد الأسبوع الماضي. في رأيي، عليهم أن يضخوا مليوني برميل أخرى".

وكان ترامب يشير إلى قرار أوبك زيادة الإنتاج مع حلفائها من خارج المنظمة نحو مليون برميل يوميا، وإن كانت السعودية تعهدت منذ ذلك الحين بزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي.

وضخت السعودية نحو عشرة ملايين برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، وقالت مصادر قريبة من السياسة النفطية للمملكة إنها قد ترفع الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا.

وتعني تلميحات ترامب أنه يريد من الرياض أن تزيد الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو ما لم تفعله السعودية من قبل.

وكالة فارس