رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالاً بالتأهل للدور ربع النهائي

الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 15:38 | رياضة, مونديال روسيا 2018

رئيسة كرواتيا تعانق لاعبي منتخب بلادها احتفالاً بالتأهل للدور ربع النهائي

جهينة نيوز

احتفلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش ببلوغ منتخب بلادها الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تحتضنها روسيا.

ونشرت كيتاروفيتش على صفحتها الرسمية في فيسبوك فيديو يظهر تهنئتها لأعضاء منتخب كرواتيا في غرفة تبديل الملابس، حيث قامت بمعانقتهم فردا فردا من شدة فرحها بالتأهل.

كما نشرت كيتاروفيتش يوم أمس العديد من الصور لرحلتها إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية لتشجيع منتخب بلادها، منها صورة في الطائرة وأخرى في ملعب المباراة.

وتأهل المنتخب الكرواتي لربع نهائي المونديال بفوزه على نظيره الدنماركي بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في الدور ربع النهائي مع المنتخب الروسي في الـ7 من يوليو تموز الجاري، على ملعب فيشت الأولمبي في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود


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