تحصينات عسكرية جديدة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا منعا لتسلل ارهابيي "داعش"!

جهينة نيوز

أقام الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، تحصينات عسكرية جديدة في محور عمليات غرب الموصل للحدود العراقية السورية.

وقال الموقع الإعلامي للحشد: "إن الهندسة العسكرية للواء 33 في الحشد شرعت بإنشاء تحصينات عسكرية جديدة وحواجز أمنية غرب الموصل لمنع تسلل عناصر داعش على الحدود".

وأضاف الموقع أن "الهدف من وراء إنشاء هذه التحصينات الأمنية هو تعزيز الخطوط الدفاعية لقواتنا والحيلولة دون تسلل عناصر داعش من الأراضي السورية باتجاه قواطع المسؤولية غرب الموصل".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن عزم القوات العراقية ملاحقة تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية حتى يتم القضاء عليه نهائيا، فيما تم الإعلان لاحقا عن تنفيذ القوات العراقية ضربات جوية في سوريا بالتنسيق مع دمشق أسفرت عن مقتل العشرات من قياديي التنظيم وتدمير مقار رئيسية له.