اعتقال ألمانية انضمت لـ"داعش".. ما هو دورها في التنظيم؟

جهينة نيوز

اعتقلت السلطات الألمانية مواطنة ألمانية تبلغ من العمر 27 عامًا، يشتبه في انتمائها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجاء في بيان صحفي، لمكتب المدعي العام الألماني، اليوم الاثنين: "تم اعتقال المشتبه بها بالتعامل مع "داعش" (جنيفر في) من قبل الضباط بالشرطة الجنائية في 29 يونيو/حزيران بمقاطعة سوبيا.

وأفاد البيان أنه" في أغسطس/آب 2014" غادرت المرأة أراضي ألمانيا للانضمام إلى "داعش" ووصلت إلى العراق عن طريق تركيا وسوريا في سبتمبر/أيلول 2014 وبدأت العمل في واحدة من هياكل المجموعة. وشملت مهامها دوريات بالحدائق العامة في الفلوجة والموصل لـ"شرطة الأخلاق" في التنظيم وكانت مهمتها التحقق من أن النساء يحترمن قواعد السلوك التي وضعها الإرهابيون ويرتدون ملابس مغلقة. كإيرادات شهرية، تلقت "جنيفر في" حوالي 70- 100 دولار.

وقامت المشتبه بها بزيارة السفارة الألمانية في أنقرة، نهاية يناير/كانون الثاني 2016، وقدمت طلبًا للحصول على وثائق هوية جديدة، ولدى مغادرتها مبنى السفارة، تم اعتقالها من قبل أفراد جهاز الأمن التركي. وبعد بضعة أيام تم ترحيلها إلى ألمانيا.

سبوتنيك