قطع طرق امداد الارهابيين بين ريفي درعا الغربي والشرقي.. ارهابيو الريف الغربي يرفضون التسوية ويعولون على الدعم الاسرائيلي!

جهينة نيوز

يواصل الجيش عملياته العسكرية في ريفي درعا الغربي والشرقي ويحقق تقدما كبيرا.

وحسبما ذكرت الاخبارية السورية ان وحدات من الجيش تتقدم باتجاه الحدود الأردنية وتتقدم في الريف الغربي لدرعا وتوجه ضربات مركزة وتضيق الخناق على التنظيمات الإرهابية.

وقطع الجيش طرق إمداد التنظيمات الإرهابية بين الريف الشرقي والريف الغربي لدرعا.

وفي نفس السياق ترفض التنظيمات الإرهابية في الريف الغربي لدرعا التسوية معولة على الدعم الذي يقدمه الإحتلال الإسرائيلي.

بدوره قال التلفزيون السوري ان تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي رفض أي اتفاق تسوية واتحد مع ارهابيي تنظيم"داعش" في ريف درعا الجنوبي الغربي.