دراسة.. تلوّث الهواء يسبب الإصابة بمرض السكري!

جهينة نيوز:

ذكرت دراسة حديثة من كلية الطب في واشنطن بمدينة سانت لويس الأمريكية، أن تلوث الهواء يتسبب في الإصابة بالسكري حول العالم.

وقد أوضح الباحثون الذين نشروا نتائج دراستهم في مجلة «ذي لانست بلانيتاري هلث»، أن التلوث يؤدي لنقص إنتاج الأنسولين ويسبب التهابات وهو ما يمنع الجسم من تحويل الغلوكوز في الدم إلى طاقة، وفقاً لما ورد في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وكما وضع الباحثون خلال الدراسة أنموذجاً إحصائياً لمعرفة إلى أي مدى قد يفسر تلوث الهواء في مكان الإقامة إصابتهم بالسكري، وأخذوا في الحسبان العوامل التي تساعد في ظهور السكري كالبدانة والوزن الزائد.