«ناسا» تطور تقنية لخفض ضوضاء الطائرات

جهينة نيوز:

تعكف وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» حالياً على تطوير تقنية من شأنها خفض الضوضاء الشديدة التي تصدر عن الطائرات عند هبوطها بنسبة قد تصل إلى 70%، حسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.

وحيث يقول الباحثون في المركز، إن الضوضاء الصادرة عن الطائرات وقت هبوطها تعزى بالأساس إلى هيكل الطائرة، وليس إلى محركاتها.

ويضيف الباحثون أن أبحاثهم قد قادتهم إلى ثلاثة عوامل تتسبب في هذه الضوضاء، وهي: عجلات الهبوط، التجاويف في هيكل الطائرة، والقلابات (الأسطح المفصلية المثبتة في حواف أجنحة الطائرة).

فقد عالجت تقنية ناسا الجديدة مشكلة الضوضاء التي تصدرها العجلات، بجعل المنطقة المحيطة بها أكثر انسيابية وتحتوي على مسام.

أما التجاويف فقد عمدت إلى تغطيتها بحلقات مطاطية تمتص الصوت، وأخيراً تم استبدال القلابات العادية بأخرى مرنة وإلغاء الفجوات بينها وبين جسم الطائرة.