طائر اللقلق يتسبب بفاتورة هاتفية باهظة!

الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 14:38 | منوعات, منوعات

طائر اللقلق يتسبب بفاتورة هاتفية باهظة!

جهينة نيوز:

تلقت منظمة بيئية بولندية فاتورة هاتف قيمتها 10 آلاف زلوتي (2650 دولاراً) بعدما اختفى طائر لقلق كانت ثبتت عليه جهاز إرسال لتتبع هجرة الطيور في السودان، وقد استخدم شخص ما الرقاقة الإلكترونية في الجهاز لإجراء مكالمات.

ووفقاً لصحيفة «ميرور»، بدأ طائر اللقلق «كايتك»، هجرته من بولندا متجهاً نحو أفريقيا في آب 2017. وبفضل جهاز إرسال مزود برقاقة اتصالات، تمكنت «مجموعة إكولوجيكال» من رصد حركته على جهاز تتبع المواقع «جي بي إس» ونشرت تفاصيل عن الرحلة على الإنترنت. وسجلت آخر إشارة من الطائر في السودان في 26 نيسان الماضي، لكن في وقت لاحق سمعت المجموعة 20 مكالمة هاتفية باستخدام رقاقة الاتصالات في السودان.


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