ديمة قندلفت: البرازيل قدها وقدود ولا خوف عليها!

الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 14:34 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ديمة قندلفت: البرازيل قدها وقدود ولا خوف عليها!

جهينة نيوز:

عبرت الفنانة ديمة قندلفت عن سعادتها بتصدر منتخب البرازيل مجموعته وتأهله إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم المقامة في روسيا. وقالت: «من الواضح أن راقصي السامبا هم الأفضل في المونديال، واستحقوا بكل جدارة الوصول إلى ثمن النهائي، وهم الأقرب للقب برغم قوة بقية المنتخبات، وتنتظرنا مباراة قوية أمام المكسيك في الدور الثاني، لكن البرازيل «قدها وقدود» ولا خوف عليها».

كما أبدت قندلفت حزنها لخروج المنتخبات العربية من الدور الأول، متمنية لمنتخب سورية الوصول إلى كأس العالم المقبل، ولاسيما أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التواجد في روسيا لولا سوء الحظ.


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