محمد صلاح يمدد مع ليفربول ورقم قياسي في عقده الجديد!

جهينة نيوز

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم الاثنين تمديد عقد جناح الفريق ونجمه المصري محمد صلاح بعقد طويل الأمد.

وأشار النادي الإنكليزي في بيان رسمي إلى أن عقده مع محمد صلاح سيستمر حتى عام 2023.

وقدم محمد صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنكليزي، وتصدر قائمة هدافي "البريمر ليغ" وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عقب تمديد عقد محمد صلاح: "أعتقد أن هذا الخبر هو أفضل مكافأة للاعب على ما قدمه الموسم الماضي".

وتابع: "لقد أظهر محمد صلاح شيئين واضحين جدا، هو إيمانه بليفربول وإيمانه بنفسه، ونرغب لمثل تلك المواهب أن تستمر في آنفيلد".

ومضى: "عندما يخرج محمد صلاح ويقول إن هذا المكان هو بيته الآن بصوت عال جدا، بالمثل يكون التزامنا تجاهه، نحن نرى قيمته ونريد أن نراه يتطور بصورة أكبر".

من جانبها، كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل تعاقد محمد صلاح مع ليفربول الجديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اللاعب المصري سيحصل بموجب عقده الجديد على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، فيما وصف بأنه رقم قياسي جديد يحققه محمد صلاح.