الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على صادرات أميركية قيمتها 294 مليار دولار

الإثنين, 2 تموز 2018 الساعة 14:00 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على صادرات أميركية قيمتها 294 مليار دولار

جهينة نيوز

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على صادرات اميركية بقيمة 294 مليار دولار في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات الأوروبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية قولها اليوم في رسالة وجهتها إلى السلطات الأميركية إن “صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار من كل قطاعات الاقتصاد الأميركي قد تتعرض إلى تدابير مضادة” مشيرة الى ان هذه الصادرات تشكل 19 بالمئة من مجموع الصادرات الأميركية للعام 2017.

وكان الرئيس الاميركي جدد مؤخرا تهديده للاتحاد الأوروبى بفرض رسوم إضافية بنسبة 20 بالمئة على الواردات الأميركية من السيارات الأوروبية فيما قرر في وقت سابق فرض رسوم على واردات الصلب والفولاذ من الدول الأوروبية والصين ودول أخرى ولاقى ذلك القرار تنديدا عالميا واسعا.


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