125 شركة صناعية وطنية في مهرجان التسوق “صنع في سورية” بحلب

جهينة نيوز

افتتحت مساء أمس في مدينة حلب فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي صنع في سورية بدورته الـ 68 الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة 125 شركة صناعية وطنية من جميع المحافظات.

وضم المعرض تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة ومواد التنظيف وأدوات المطبخ وكل ما تحتاجه الأسرة.

وبين محمد عمر المشرف المسؤول عن المهرجان حسبما نقلت عنه سانا أن الهدف من إقامته هو تحقيق التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك وتقديم المنتجات والسلع بأسعار منافسة ومخفضة ودعم الصناعة السورية والترويج لها.

وقال إن إقامة المهرجان بحلب تأتي تتويجا لإقامته في عدة محافظات سابقا وتمكين الصناعيين من التواصل في كل من دمشق وحلب والتعرف على المنتجات وتقديمها للمستهلك بحسومات تصل إلى 50 بالمئة إضافة لتوزيع قسائم شرائية على أسر الشهداء وفتح فرص تجارية مميزة.

ويستمر المهرجان ثمانية أيام.