كأس العالم: مباريات اليوم الاثنين

جهينة نيوز

تقام، اليوم الاثنين مباراتان ضمن منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018، الذي يستمر حتى 15 يوليو / تموز الجاري.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره المكسيكي، على ملعب سامارا أرينا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت دمشق.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع المنتخب الياباني في تمام الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت دمشق، وذلك على ملعب روستوف على الدون.

وشهد دور المجموعات مفاجأة كبيرة بخروج منتخب ألمانيا بطل كأس العالم 2014 في البرازيل، بعدما تذيل ترتيب المجموعة السادسة حيث تأهلت السويد والمكسيك وخرجت أيضا كوريا الجنوبية.