لبنان يفوز على سوريا بتصفيات كأس العالم لكرة السلة ويتأهل إلى الدور الثاني

جهينة نيوز

فاز المنتخب اللبناني بكرة السلة على نظيره السوري خلال الجولة الأخيرة من الدور الأول لتصفيات كأس العالم بكرة السلة التي ستقام في الصين في العام المقبل.

وانتهت المباراة لصالح لبنان بنتيجة (87-50) في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب مجمع نهاد نوفل في منطقة ذوق مكايل في لبنان.

وبهذه النتيجة تقاسم منتخبا لبنان والأردن الصدارة النهائية للمجموعة الثالثة بـ 11 نقطة مع فارق نقاط المواجهتين لمصلحة الأردنيين. واحتل المنتخب السوري المركز الثالث بـ 8 نقاط والمنتخب الهندي الأخير 6 نقاط.

ومع انتهاء مباريات الدور الأول تأهّلت منتخبات الأردن ولبنان وسوريا إلى الدور الثاني الحاسم. وكان منتخب الأرز قد فاز في الذهاب على سوريا بنتيجة (87-63).