هل تعرض الجيش حقيقة لهجوم في تل الاشعري بدرعا؟

جهينة نيوز

نفت مصادر عسكرية سورية تعرض الجيش السوري لهجوم في منطقة تل الاشعري في درعا. حسبما افاد موقع قناة العالم.

وأوضحت المصادر العسكرية ان ما حصل هو تعرض موقع للحرس الجمهوري قرب "طفس" لقصف من مسلحين أدى الى استشهاد ضابطين وجرح عسكريين بينهم عميد.

إلى ذلك، أشارت مصادر اعلامية إلى أن الطائرات السورية أغارت على مواقع المسلحين ردا على المواقع التي انطلق منها القصف على الموقع السوري في طفس.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدات من الجيش السوري وجهت رمايات نارية مركزة أمس الاحد، على تجمعات مسلحي ما تسمى بـ“جبهة النصرة” في “الجمرك القديم” و “النعيمة” في القطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي من مدينة درعا. حسب وكالة “سانا”.