يوفنتوس ينسحب من سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

جهينة نيوز

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي، انسحب من سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ورد في موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن البيانكونيري، أنهى مساعيه حول ضم ماتيو دارميان، ظهير فريق مانشستر يونايتد، وقرر النظر إلى أهداف أخرى للتعاقد معها، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن انسحاب يوفنتوس، جاء بسبب رفض النادي الإنكليزي، العديد من العروض، في ظل رغبة اليونايتد في الحصول على 20 مليون يورو.

وتابع الموقع أن إنتر ميلان ونابولي، باتا الأقرب للتعاقد مع دارميان، موضحا أن إنتر، هو الوجهة الأكثر احتمالاً للاعب.

ويرغب يوفنتوس في ضم أليساندرو فلورينزي، لاعب روما، إلا أن النادي ينتظر مفاوضات تجديد اللاعب لعقده مع الذئاب.