انخفاض مؤشر سوق دمشق 20 نقطة عن اخر جلسة في حزيران الماضي

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية مع بداية الجلسة الأولى من شهر تموز يوم أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 9 آلاف سهم موزعة على 18 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9 ملايين ليرة.

ورافق ذلك انخفاض بمؤشر السوق بحوالي 20 نقطة عن آخر جلسة في شهر حزيران الماضي حيث أغلق على قيمة 5653 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.36%.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 6 آلاف سهم بقيمة تداول 7 ملايين ليرة من خلال 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 1062 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9%، ومن ثم جاء سهم بنك الشام حيث تم تداول 2000 سهم بقيمة تداول مليون ونصف المليون ليرة من خلال 4 صفقات ليغلق سهمه على سعر 540 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.89%، تلاه سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 513 سهم بقيمة تداول 300 ألف ليرة من خلال صفقة واحدة ليغلق سهمه على سعر 431 ليرة مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك - سورية، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك سورية والخليج، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين.‏

في سياق متصل رأى مصدر في السوق أن ذلك الانخفاض أمر طبيعي لحين الانتهاء من صدور البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق والتقييم الذي تجريه بعد اجتماعات الهيئات العامة العادية لكل شركة متوقعاً أن تتحسن بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

الثورة